Pogba & Ibrahimovic segera kembali perkuat Man United

Manajer Manchester United Jose Mourinho percaya timnya akan berada di kondisi yang lebih kuat saat memasuki periode akhir tahun karena Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, dan beberapa pemain lainnya yang cedera akan segera kembali beraksi.

United kerap diganggu masalah cedera sepanjang musim ini, Pogba, Michael Carrick dan Marcos Rojo merupakan beberap pemain yang mengalami cedera cukup parah, sementara beberapa pemain kunci lainnya juga sempat menepi dalam waktu singkat.

Mereka juga telah kehilangan Ibrahimovic, yang mengalami cedera ligamen lutut cukup parah pada April lalu dan sejak saat itu ia belum bisa kembali bermain.

Meski dalam kondisi seperti itu, United berhasil mengawali musim ini dengan cukup baik. Mereka menempati peringkat dua di klasemen sementara Liga Primer Inggris dan mencatatkan 100 persen kemenangan di fase grup Liga Champions sejauh ini.

Kekalahan 1-0 dari Chelsea pada Minggu (5/11) membuat United kini tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Liga Primer Manchester City. Tapi Mourinho menegaskan timnya akan segera berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dalam hal personel tim, tepat sebelum menjalani jadwal sibuk di akhir tahun.

“Kami memiliki sekelompok pemain yang diharapkan bisa pulih secepatnya,” kata Mourinho kepada MUTV.

“Mereka harus terus bekerja setiap hari tapi kini mereka berada dalam posisi yang bagus saat ini. Pogba, Ibra [Ibrahimovic], Rojo, [Marouane] Fellaini – mereka berada dalam posisi yang bagus, jadi saya pikir kami bisa menghadapi periode natal dan setelahnya dengan posisi yang lebih kuat.

Jose Mourinho on a key period for his injured players…https://t.co/b3jnFdVYxg

— Manchester United (@ManUtd) 6 November 2017