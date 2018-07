Bruce Arena tinggalkan jabatan sebagai pelatih timnas Amerika Serikat

Buntut kegagalan timnas Amerika Serikat ke Piala Dunia 2018 menyebabkan pelatih Bruce Arena memutuskan untuk mengundurkan diri.

AS tidak melalui kualifikasi zona Concacaf yang baik. Posisi mereka sudah terancam sebelum dua laga pamungkas yang digelar bulan ini. Harapan muncul ketika AS sukses melibas rival langsung, Panama, dengan skor mencolok 4-0. Namun, pada laga penentuan di kandang Trinidad & Tobago, AS malah kalah 2-1.

Kekalahan itu membuat AS berada di peringkat kelima klasemen kualifikasi Concacaf. Panama, yang pada saat bersamaan mengalahkan Kosta Rika 2-1, berhasil lolos langsung. Sementara, tiket play-off antarbenua melawan Australia disambar Honduras.

“Merupakah sebuah keistimewaan bagi setiap pelatih untuk dapat menangani timnas dan pada saat saya mundur hari ini saya merasa terhormat dan bersyukur bisa melalukannya dua kali sepanjang karier,” tukas Arena.

“Saat menerima tugas ini November tahun lalu, saya sadar tantangan yang menanti, barangkali lebih dari yang bisa disadari orang-orang. Semua yang terlibat dalam program sudah memberikan segalanya selama 11 bulan ini. Pada akhirnya, kami gagal mencapainya.”

“Tidak ada alasan. Kami gagal melaksanakan tugas dan saya bertanggung jawab. Ini merupakan pukulan bagi timnas AS dan pertanyaan harus ditujukan kepada bagaimana seharusnya kita memperbaiki situasi. Tidak perlu ragu karena proses ini sudah berjalan dan akan berlanjut sehingga timnas terus membaik.”

Muncul desakan pula agar presiden asosiasi sepakbola AS (USSF) Sunil Gulati ikut meletakkan jabatan, tapi sejauh ini Gulati menyatakan tetap akan bertahan di posisinya.