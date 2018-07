Manchester United – Tottenham Hotspur dalam 90 detik

Manchester United mengamankan kelolosan ke final Piala FA musim ini setelah mengeliminasi Tottenham Hotspur lewat skor 2-1 di Wembley, Minggu (22/4) dini hari WIB.

Di pertandingan semalam, Tottenham mampu unggul cepat di menit ke-11 lewat sontekan Dele Alli memanfaatkan umpan terukur Christian Eriksen dari sektor kanan. Dengan begitu, gelandang internasional Denmark tersebut telah terlibat dalam sepuluh gol Spurs di enam partai terakhir Piala FA (tiga gol, tujuh assists).

10 – Christian Eriksen has been directly involved in 10 goals in his last six #FACup games for Spurs (3 goals, 7 assists). Magic. — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2018

Tak butuh waktu lama bagi United untuk membalas, karena 11 menit berselang Alexis Sanchez sukses menaklukkan kiper Michel Vorm melalui sundulan kepalanya meneruskan umpan lambung Paul Pogba, yang sebelum itu merebut bola dari penguasaan Moussa Dembele.

Itu menjadi gol kedelapan Sanchez dari delapan penampilannya di Wembley untuk klub dan negara, termasuk empat gol dari tiga semi-final Piala FA — sebuah catatan yang dihitung sejak dia masih di Arsenal.

8 – Alexis Sanchez has scored eight goals in his eight appearances at Wembley Stadium for club and country, including four in three #FACup semi-finals. Menace. — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2018

Di babak kedua, kendali permainan lebih banyak dikuasai oleh Spurs. Meski begitu, United terbukti lebih baik dalam penyelesaian akhir dan itu ditunjukkan lewat gol Ander Herrera di menit ke-62.

Pemain asal Spanyol itu dengan cekatan menendang bola hasil kiriman Romelu Lukaku yang bergulir di dalam kotak penalti, dan sepakannya itu meluncur mulus tanpa bisa dicegah Vorm.

Adapun itu menjadi sumbangan ke-14 Lukaku dalam 12 penampilan terakhirnya di Piala FA (12 gol, dua assists), termasuk tujuh gol dari lima penampilannya untuk United.

14 – Romelu Lukaku has had a hand in 14 goals in his last 12 FA Cup appearances (12 goals, 2 assists), including seven in five for Man Utd. Specialty. #MUNTOT — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2018

Sampai peluit panjang dibunyikan wasit, tak ada gol tambahan yang tercipta dan United berhak lolos ke final untuk kali ke-29 di ajang piala domestik (20 Piala FA, sembilan Piala FA), mengalahkan catatan tim mana pun.